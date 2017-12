ASSE : Bamba va-t-il encore dribbler Romeyer mardi ?

Dans : ASSE, Mercato.

A 21 ans, Jonathan Bamba est déjà quasiment incontournable au sein d’une moribonde attaque stéphanoise.

Le jeune joueur, longtemps prêté avant d’exploser à Angers la saison passée, est toutefois toujours dans une situation tendue avec son club. Sa mise à l’écart au début de l’automne n’a absolument rien changé, et il se retrouve toujours en fin de contrat au mois de juin. Les réunions successives avec ses agents n’ont donné aucun résultat, et cela commence à sentir mauvais pour les Verts. Selon L’Equipe, ce mardi sera l’occasion d’une énième réunion avec les trois représentants de Jonathan Bamba.

L’ASSE espère toujours trouver un accord pour une prolongation avant la fin du mois de décembre, même si l’écart entre les volontés financières des uns et des autres est toujours énorme. Autant dire que c'est Roland Romeyer qui va devoir rehausser sa proposition de manière copieuse, sans quoi l'affaire sera entendue. Au 1er janvier 2018, l’attaquant stéphanois sera libre d’écouter et de s’engager avec le futur club de son choix, et dans le Forez, on estime que cette date marquera la fin des espoirs pour une prolongation. Autant dire qu’il y a déjà de grandes chances que Bamba évolue sous un autre maillot la saison prochaine, pour ce qui serait vu comme un gros gâchis du côté de Saint-Etienne.