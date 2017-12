ASSE : Bamba a fait craquer les Verts au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Le bras de fer entamé en début de saison entre Jonathan Bamba et l’AS Saint-Etienne a vu le jeune attaquant s’imposer de manière définitive à quelques jours de l'ouverture du marché des transferts.

Prêté à de nombreuses reprises avant d’exploser à Angers la saison passée, Bamba a toujours refusé de prolonger son contrat, se retrouvant même mis à l’écart pendant quelques semaines par ses dirigeants. Les réunions devant déboucher sur sa prolongation n’ont rien donné, et le joueur se prépare donc à quitter l’ASSE librement en fin de saison. Dans une ultime tentative pour ne pas revenir totalement bredouille, les dirigeants stéphanois ont décidé de mettre en vente leur attaquant dès le mois de janvier, annonce Le Progrès.

Dès lors, Bamba est doublement en position de force, avec la possibilité de rejoindre un club désireux de le faire signer, comme cela peut être le cas avec le SCO d’Angers. Dans le cas contraire, il trouverait aussi son compte en finissant la saison avec les Verts pour partir libre et négocier au mieux son futur contrat. Car l’ASSE est prévenue, Bamba ne sera pas transféré cet hiver uniquement pour faire plaisir à ses dirigeants, et ces derniers ont bien compris depuis quelques semaines qu’ils ne dictaient plus le tempo dans ce dossier.