ASSE : 0,5ME de salaire ? L'ASSE refuse !

C'est une évidence, en plus de son staff technique, totalement changé en l'espace de quelques jours, l'AS Saint-Etienne va devoir bouleverser des choses durant le mercato d'hiver qui ouvre ses portes dans une semaine. De nombreux noms circulent déjà sur les possibles renforts à venir pour l'ASSE, même si Roland Romeyer a d'ores et déjà prévenu que les Verts n'allaient pas faire exploser leur budget lors de ce mois de janvier décisif pour l'avenir immédiat de l'AS Saint-Etienne.

Parmi ces renforts cités, on a évoqué un retour éventuel en Ligue 1 de Yann M'Vila, l'ancien défenseur du Stade Rennais, qui évolue désormais sous les couleurs du Rubin Kazan, où il est encore sous contrat jusqu'en 2020. Cependant, les dirigeants de l'ASSE semblent déjà avoir fait une croix sur Yann M'Vila, et cela uniquement pour des motifs financiers. En effet, l'international tricolore de 27 ans ne souhaite pas baisser son salaire pour venir au mercato à Saint-Etienne. Selon ButFootballClub, Yann M'Vila réclame donc 500.000 par mois, et pour Roland Romeyer et Bernard Caïazzo il est impossible de dire oui à une telle demande, sous peine de faire exploser la politique salariale mise en place depuis plusieurs saison à l'ASSE. Yann M'Vila ne sera donc pas l'homme de la situation....