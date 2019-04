SRFC : Trop radin avec Rennes, ce milliardaire se pose la question

Dans : Rennes, Ligue 1.

Agé de 82 ans, François Pinault a fait parler de lui récemment, le milliardaire français offrant 100 ME pour la reconstruction de Notre-Dame, mais le propriétaire du Stade Rennais n’a pas caché ce lundi sur RTL, qu’il regrettait de ne pas avoir fait des efforts similaires avec le club qu’il a repris en 1998. Même s’il a laissé l’an passé les commandes de l’équipe bretonne à son fils, François Pinault estime que grâce à lui Rennes s’est durablement installé dans le paysage footballistique français, mais que son héritier a eu le mérite de faire des investissements qui finissent par payer.

« Vous connaissez la blague : qu’est ce qui monte et qui descend et qui est rouge et noir ? C’est le Stade Rennais. Cette phase-là est terminée. Il y a tout de même eu depuis plusieurs années du travail de fait (...) Depuis un an, j’ai passé le relais du club à mon fils François-Henri qui a pris ça en main avec plus de chance que moi parce que depuis un an ça se met à gagner ! (...) Peut-être n’ai-je pas donné suffisamment de moyens pour aller plus haut », avoue le milliardaire français, qui espère désormais que le Stade Rennais battra le Paris Saint-Germain samedi prochain en finale de la Coupe de France.