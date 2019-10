SRFC : Stéphan ne sera pas viré, son patron est clair

Dans : Rennes, Ligue 1.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Stade Rennais traverse une véritable crise de résultats.

Après un dernier exercice fabuleux, marqué par une victoire en Coupe de France face au PSG et par un magnifique parcours en Europa League, le club breton est descendu de son nuage. Rennes avait pourtant commencé la saison sur les chapeaux de roues avec trois victoires de rang. Mais depuis le 25 août dernier, le SRFC n’a plus gagné. Entre le championnat et la Coupe d’Europe, la formation de Julien Stéphan reste sur huit matchs de suite sans succès. Une très longue disette qui n’inquiète pas pour autant Olivier Létang.

« J’ai pris la parole dans le vestiaire après le match auprès des joueurs. Je leur ai dit qu’on traversait une période difficile. En termes de résultats, ce n’est pas évident. Malgré cela, je garde une très grande confiance. Je suis convaincu qu’on va avoir ce fameux déclic qui nous permettra de décoller et qu’on va y arriver. On a un coach de grande qualité, un staff qui travaille très bien et un effectif de qualité. J’ai redit aux joueurs qu’il fallait rester unis et solidaires. Ce n’est que tous ensemble qu’on fera basculer les choses dans le bon sens. Un mercato raté ? Marseille a fait une finale de Ligue Europa et n’a rien changé derrière. Comment a été la saison suivante ? Il n’y a pas de vérité. On a gardé l’âme de cette équipe. Si vous prenez le match, il y a des joueurs qui ne sont pas des recrues et qui n’ont pas eu un niveau qui est celui qu’on attend. Ça va se faire avec le travail », a détaillé, en zone mixte, le président de Rennes, qui pense donc que Stéphan est toujours l’homme de la situation, alors que son club est dixième de L1.