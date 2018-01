SRFC : Six buts au fond des caisses, il reçoit les félicitations de Lamouchi

Dans : Rennes, Coupe de France, Coupe, PSG.

Sabri Lamouchi, entraîneur de Rennes, après l'élimination de la Coupe de France contre le PSG (1-6) : « Paris n'a pas eu besoin de trop forcer... Ils ont une telle équipe, même s'ils n'ont repris qu'il y a quatre jours... Mais on leur a facilité la tâche. Sur certaines situations défensives, l'attitude n'était pas là, le positionnement n'était pas bon. Du mieux en deuxième mi-temps ? Le PSG était en gestion à 4-0 à l'extérieur. C'est une soirée difficile, mais il y a un point positif. Notre gardien a fait une bonne prestation malgré les six buts encaissés. Il a fait des arrêts de grande classe. Sans lui, le score aurait été encore plus lourd. L'aventure en Coupe de France se termine donc. Mais l'avantage, c'est d'avoir un match dans une autre compétition dans trois jours. Le quart de Coupe de la Ligue face au TFC sera un match difficile... », a-t-il déclaré sur Eurosport.