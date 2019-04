SRFC : Rennes fait une fête XXL autour de la Coupe de France

Dans : Rennes, Coupe de France, Coupe, Photo/Video.

Quarante-huit ans que le Stade Rennais attendait cela. Depuis 1971, le club breton n’avait plus connu le bonheur de soulever un trophée. Mais depuis samedi, et la victoire en finale de la Coupe de France contre le PSG (2-2, 6-5 tab), ceci n’est plus que de l’histoire ancienne. Autant dire que ce succès national a été fêté comme il se doit dans les rues de Rennes ce dimanche.

De retour de la capitale, les joueurs ont d’abord présenté leur trophée dans le centre-ville devant des milliers de fans, avant de chanter leur joie à la mairie. Une célébration digne de ce nom qui restera inoubliable pour toute une génération qui n’avait jamais connu pareille fête du côté du SRFC. Entre Strasbourg et Rennes, les coupes nationales ont finalement abouti sur de belles liesses populaires. Une fête qui se poursuivra la saison prochaine en Europa League.