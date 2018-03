SRFC : Rennes européen, Pierre Ménès y croirait presque

Dans : Rennes, Ligue 1.

Après un début de saison pas loin d’être catastrophique, ce qui a eu le don de coûter leur place au président et à l’entraineur, le Stade Rennais renait de ses cendres. Sans forcément faire d’étincelles, la formation de Sabri Lamouchi sait se montrer efficace face aux clubs à sa portée, et profite pleinement du retour de blessure d’Ismaïla Sarr. Samedi soir, l'ancien messin a marqué et les Rouges et Noirs se sont imposés 0-2 à Amiens. Résultat, les bonnes performances s’enchainent alors que, derrière le carré de tête, une cinquième place qui sera européenne est à prendre. Même s’il ne faut jamais s’avancer trop vite avec les difficultés légendaires des Bretons à aller au bout des choses, Pierre Ménès se dit que c’est peut-être enfin la bonne pour Rennes.

« Samedi, on attendait un peu Rennes au tournant puisqu’il s’agissait d’un « match-bascule » et que c’est en général à ce moment-là que les Bretons ont la fâcheuse habitude de se planter. Ils ont pu faire craindre le pire en jouant extraordinairement bas dans le premier quart d’heure mais Koubek a été bien inspiré deux fois de suite face à Lacina Traoré. Et puis peu avant la pause et dans la même minute, Khazri a d’abord envoyé un coup-franc sur la barre puis a ouvert le score en solitaire. Les Rennais étaient ensuite trop solides défensivement pour des Amiénois qui n’ont quand même pas beaucoup d’idées sur le plan offensif. Rennes se retrouve donc 5e et, compte tenu des matchs difficiles qui attendent Nantes et Montpellier, pourrait l’être encore dimanche soir », a livré le consultant de Canal+, persuadé que les faillites de clubs comme Bordeaux ou Saint-Etienne cette saison peuvent laisser une opportunité à Rennes d’aller chercher un billet européen.