SRFC : Rennes en meilleure promotion de la L1, Létang est fier

Olivier Létang, président de Rennes, après la victoire contre Arsenal (3-1) : « Le premier sentiment est la fierté, vous avez vu l'engouement autour du match et de l'équipe. Il y a une passion et beaucoup d'émotions qui ont été transmises. Rennes restera pour toujours comme le premier club français à battre Arsenal sur le sol français et Arsenal est un monument européen, c'est beaucoup de fierté par rapport à ça. Arsenal reste grandissime favori. Nous irons à Londres jeudi prochain avec l'objectif de nous qualifier, mais aussi avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour ce très grand club. À Londres, il faudra avoir le même enthousiasme que ce soir et la même volonté d'aller marquer. Le troisième but était important. Autant le score à la mi-temps me paraissait juste (1-1), mais on aurait mérité de marquer un quatrième but en deuxième période. On ira vendre chèrement notre peau à Londres pour chercher une qualification. On a vu une équipe qui donne une très bonne image, c'est aussi très bien pour le football français qui a connu hier une soirée difficile avec l'élimination surprise du PSG. Il reste l'Olympique Lyonnais qui ira jouer sa qualification à Barcelone ».