SRFC : Rennes demande officiellement des explications aux arbitres !

Dans : Rennes, Ligue 1.

Depuis plusieurs semaines, la colère monte au Stade Rennais, qui se considère victime d’erreurs d’arbitrage à répétition. Cela a commencé avec la polémique du match contre Brest, puis ont suivi les épisodes de la main sifflée de Jérémy Morel face à Nantes et celle non-sifflée de Kevin Strootman au Vélodrome dimanche dernier. Trop c’est trop pour le président exécutif breton Olivier Létang, lequel a officiellement demandé aux arbitres de Ligue 1 qu’ils éclairent les dirigeants, joueurs, supporters et observateurs sur les réelles règles applicables au sein du championnat en ce qui concerne les mains ou encore l’utilisation du VAR.

« Non, Messieurs et Mesdames les arbitres, ne vous en déplaise, je n’ai nullement la volonté de dénoncer votre honnêteté et votre intégrité (que je ne mets d’ailleurs aucunement en doute). J’ai pour seule préoccupation de comprendre pourquoi l’application des règles devient de plus en plus subjective et aléatoire (…) Nous avons besoin de vous écouter pour que vous nous expliquiez pourquoi ce qui est sifflé sur un match ne l’est pas sur un autre et pourquoi même ce qui est sifflé par un arbitre peut maintenant être annulé sous la vindicte des joueur (…) Nous avons besoin de comprendre ! Présidents, entraîneurs, joueurs, délégués, supporters, commentateurs… nous avons tous besoin de bien maîtriser l’application des lois du jeu pour retrouver le fil d’un football trop souvent illisible qui nous échappe » a notamment indiqué le boss du Stade Rennais dans un communiqué de presse diffusé ce mardi après-midi. Reste maintenant à voir si Pascal Garibian, patron de l’arbitrage français, prendra le temps de répondre au président de Rennes.