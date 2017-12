SRFC : Rennes compte frapper vite et fort au mercato

Dans : Rennes, Mercato.

Changement de président et d’entraineur, le Stade Rennais a connu un automne agité. L’enchainement des bons résultats au cœur de la crise politique du club a néanmoins permis de manœuvrer avec plus de douceur, et laisser entrevoir une seconde partie de saison plus réjouissante. Car si le club breton fonde beaucoup d’espoir sur le retour de blessure d’Ismaïla Sarr, Sabri Lamouchi a mis les choses au clair en conférence de presse. Il a besoin d’un attaquant et d’un milieu de terrain, et vite.

« On essaie d’anticiper les éventuels départs, de trouver la perle qui pourrait parfaitement s’intégrer à la pointe de cette attaque avec les joueurs qui constituent notre ligne offensive. J’aimerais vous donner le nom ! Parce que ça voudrait dire que les choses sont faites ou quasiment faites, ce qui n’est pas le cas. La seule priorité ou exigence, c’est de l’avoir le plus rapidement possible. Il y a une différence entre une arrivée la première semaine ou le 31 janvier, entre six et huit matches, ça change beaucoup de choses. La priorité, c’est l’attaquant. Après, il y a le fait de pouvoir dégraisser, pour reprendre vos termes. Si on arrive à se libérer, à trouver des solutions pour certains joueurs ici, forcément on essaiera de remplir par un joueur qui peut aller dans ce profil-là, au milieu de terrain », a confié l’entraineur rennais, qui pourrait céder Firmin Mubele en cas de belle offre anglaise, mais a besoin d’un attaquant axial pour aider Khazri et Sarr devant.