Dans : Rennes, Ligue 1, EAG.

Pour le déplacement à Guingamp, le Stade Rennais devra faire sans plusieurs de ses cadres. Le blessé de longue date Sarr, mais aussi les milieux André et Prcic, ainsi que Bensebaïni et toujours Gourcuff et Mexer.

Gardiens : Koubek, Diallo

Défenseurs : Nyamsi, Gnagnon, Baal, Danzé, Traoré, Afonso

Milieux : Lea-Sikili, Bourigeaud, Maouassa, Amalfitano, Janvier, Gélin

Attaquants : Khazri, Mubele, Tell, Brandon