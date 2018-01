SRFC : Rennes a refusé Fernando Torres au mercato !

Dans : Rennes, Mercato.

L’histoire du marché des transferts est faite de ces coups improbables, réussis ou non, mais qui démontrent que tout est possible dans le football.

Ainsi, Fernando Torres aurait très bien pu porter le maillot du Stade Rennais pour la deuxième partie de saison. En effet, l’attaquant espagnol, revenu au bercail après son aventure ratée à Chelsea, mais réussie auparavant à Liverpool, n’est désormais plus qu’un second couteau à l’Atletico Madrid, notamment avec le retour de Diego Costa. Une situation qui a forcé son agent à lui chercher un point de chute en ce mois de janvier.

Et Rennes, à la recherche d’un attaquant axial, correspondait aux critères d’El Niño, qui n’était pas contre découvrir le championnat de France. Le montage financier permettant au club breton de prendre en charge son salaire a même été travaillé, raconte L’Equipe, avant que le Stade Rennais ne donne la priorité à Diafra Sakho, arrivé en ce début de semaine. Un choix qui peut forcément faire sourire, même si l’attaquant de West Ham est plus jeune, connaît déjà la Ligue 1 et n’est pas à court de forme, ce qui a certainement fait pencher la balance en sa faveur.