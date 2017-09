SRFC : Mauvaise nouvelle pour Sarr, opération en vue

Dans : Rennes, Ligue 1, ASSE.

Très sérieusement touché au tendon d'Achille par Kevin Théophile-Catherine sur un geste aussi dangereux que volontaire, Ismaïla Sarr est forfait pour le match de Rennes contre Caen ce week-end. Le club breton a confirmé un diagnostic inquiétant, et un rendez-vous est prévu avec un chirurgien en vue d’une éventuelle intervention. « Malgré des radios rassurantes, il a été réalisé des examens complémentaires qui ont révélé des dommages plus sévères nécessitant un avis chirurgical », a fait savoir le Stade Rennais. Dans un premier temps, Christian Gourcuff avait espéré une simple fracture, mais ce sera probablement plus sérieux, et une absence qui pourrait se compter en mois.