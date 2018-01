SRFC : Létang parle mercato, et incendie un joueur au passage

Dans : Rennes, Mercato, Foot Europeen.

Alors qu'il vit son premier marché des transferts à la tête du Stade Rennais, Olivier Létang s'est confié sur tous les dossiers chauds du moment.

Suite à une première partie de saison compliquée, malgré une neuvième place après 19 journées de Ligue 1, Rennes souhaite renforcer son effectif durant ce mercato hivernal. Un avant-centre de haut niveau est notamment attendu en Bretagne au cours du mois de janvier. La piste menant à Aleksandar Prijovic, l'international serbe de 27 ans, est réelle, mais le PAOK Salonique demande trop d'argent, soit environ 5 ME, pour le moment. Ce qu'Olivier Létang confirme.

« Prijovic ? Il fait partie des nombreux joueurs observés et suivis par le club. Il a un profil intéressant, mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour le faire venir. Une offre de 12 ME de Bournemouth pour Mubele ? Aucune offre sur la table pour Firmin. Par contre, on a arrêté les discussions avec Prcic pour une prolongation. Le joueur avait donné son accord pour une prolongation de trois ans, mais il est revenu sur ses propos. Le plus important, c'est le club. C'est l'institution. Je ne veux pas être pris en otage. On avait donné une deadline pour discuter, celle-ci est dépassée donc on se concentre sur l'avenir et on veut travailler avec des gens qui veulent être dans le projet », a balancé, sur RMC, le président Létang, qui explique donc que Sabri Lamouchi compte sur Mubele en deuxième partie de saison, alors même qu'un nouveau buteur est attendu, et que la piste menant à Richmond Boakye (Etoile Rouge de Belgrade), révélée par Foot01, est toujours d'actualité.