SRFC : Lamouchi heureux de voir son Rennes enchaîner les victoires

Dans : Rennes, Ligue 1.

Sabri Lamouchi (entraîneur de Rennes après la victoire contre Amiens) : « Pour ne pas prendre de but, en marquer deux à Amiens qui n’en avait plus pris deux depuis fin août/début septembre, les garçons ont été cherchés des forces au fond d’eux-mêmes. Cette victoire me fait plaisir, mais cette équipe joue ensemble, et est allée chercher cette troisième victoire en une semaine. Je suis très heureux pour eux, ils ont très bien travaillé. Wahbi Khazri tire la locomotive, lui qui voulait sortir tous les quarts d’heure en première période. Il a serré les dents. André, le capitaine, a encore été héroïque. On a un groupe heureux de vivre ensemble et qui est récompensé de ses efforts. Les joueurs ont été patients, intelligents et ont su mettre de la folie quand il le fallait. Je note beaucoup de bonnes choses, depuis quatre matchs. On est 6e, mais sincèrement, je ne regarde pas le classement. Dans la maîtrise, mon équipe m’a surpris ce soir. On a eu peu de temps faibles ».