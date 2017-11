SRFC : Lamouchi gagne du crédit grâce à ses joueurs

Dans : Rennes, Ligue 1, FC Nantes.

Sabri Lamouchi, entraîneur de Rennes, après la victoire dans le derby face à Nantes (2-1) : « C'est la détermination de mon équipe qui a fait la rencontre. On a reculé après avoir marqué. Le doute s'est un peu installé. Ils reviennent sur pénalty. C'est au fond d'eux-mêmes que les joueurs sont allés chercher cette victoire. Je pense que mes joueurs méritent cette victoire et je remercie le public d'avoir été derrière les joueurs pour aller chercher cette victoire importante. Gagner ce match me permet de continuer à travailler dans la sérénité. Ce qui m'a plu, c'est la réaction de mes joueurs. Nantes est athlétique, laisse peu d'espace et est difficile à jouer ».