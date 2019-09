SRFC : La VAR délire, Rennes refuse de servir de cobaye

Dans : Rennes, Brest, Ligue 1.

C’est à une énorme polémique la Ligue de Football Professionnel est confrontée en ce début de semaine. Et pour cause, le Stade Rennais conteste fermement le résultat du match Brest-Rennes (0-0) en raison d’un but de Raphinha validé dans un premier temps par Clément Turpin puis annulé par l’arbitre après visionnage des images, alors que les Brestois refusaient de reprendre le jeu. Olivier Létang n’en démord pas, c’est un pur scandale qui doit être analysé en profondeur par la LFP.

« Les justifications de Pascal Garibian sont totalement erronées » a commenté le président de Rennes sur RMC avant de développer. « Je trouve que c’est dommage et pas très sérieux pour le foot français. Tout le monde a vu ce qu’il s’est passé et c’est très grave. Ça n’avait jamais été vu en France. Il s’est passé plus de deux minutes, le temps que M. Turpin échange avec ses collègues, jusqu’à ce qu’ils prennent la décision ensemble de valider le but. Ensuite, à trois ou quatre reprises, ils ont demandé aux Brestois de reprendre le jeu. Mais ils ont refusé, sans aucune sanction. Et après une pression importante, M. Turpin a finalement changé d’avis. C’est interdit dans le protocole du VAR. On ne peut pas accepter que le Stade Rennais subisse un préjudice à la suite d'une faute qui a été constatée par tout le monde. Il est donc logique qu’on demande des réparations. Il y a un délai pour que la Ligue entérine le résultat. Aujourd’hui, le résultat de ce match et le classement de la Ligue 1 sont erronés. Il n'est pas question qu'on se dise que ce n'est pas grave et qu’on serve de cobayes. On ne peut pas l’accepte » a indiqué l’ancien dirigeant du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir s’il obtiendra gain de cause…