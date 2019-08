SRFC : Koubek en larmes, Rennes recrute Edouard Mendy !

Dans : Rennes, Mercato.

Battu par le Paris Saint-Germain (2-1) ce samedi à Shenzhen, Tomas Koubek avait à coeur de remporter ce Trophée des Champions.

Cette rencontre était effectivement sa dernière avec le Stade Rennais qu’il s’apprête à quitter. « C'est dommage pour moi parce que c'était mon dernier match. Je vais partir, mais je ne peux pas encore dire où », a annoncé le gardien tchèque, en larmes devant les journalistes en zone mixte. Quelques minutes plus tôt, son futur ex-président Olivier Létang avait déjà officialisé son départ, en précisant que sa destination n’était pas le FC Porto, ni aucun autre club portugais.

Au passage, le dirigeant avait une autre annonce importante à faire, celle concernant le successeur de Koubek. « Cela me permet d'annoncer en même temps l'arrivée d'Edouard Mendy qui va nous rejoindre pour la saison prochaine, a révélé le patron rennais. On a une relation de confiance avec Reims, on s'est engagé, les choses sont claires. Edouard va nous rejoindre pour les quatre prochaines saisons. » Un joli coup pour le Stade Rennais, même si l’on ne connaît pas encore le montant négocié pour l’international sénégalais.