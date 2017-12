SRFC : Khazri est choqué par l’attitude des Monégasques

Dans : Rennes, Monaco, Ligue 1.

Dominé à Monaco (2-1) mercredi en championnat, le Stade Rennais regrette l’ouverture du score concédée à la 20e minute. Juste avant le but de Radamel Falcao, le latéral droit Hamari Traoré, blessé, ne s’est pas relevé après un duel aérien avec Rony Lopes. Mais l’arbitre n’ayant pas arrêté le jeu, les Monégasques en ont profité, ce qui ne plaît évidemment pas à Wahbi Khazri.

« Il y a clairement faute au départ, le joueur reste au sol, a l’air de souffrir. L’action se déroule de son côté, il y a la place de la mettre en touche. Les Monégasques jouent bien le coup, mais ils ont bien manqué de fair-play. Pour moi, il fallait qu’ils mettent la balle en touche, voir si le joueur allait bien », a réagi l’attaquant rennais, dans des propos relayés par Ouest-France.

« En plus, vu leurs qualités, ils n’ont pas besoin de ça. Ça nous coûte un but important… Après, on ne perd pas le match que sur ça, a reconnu l’ancien Bordelais. On revient bien dans le jeu, on s’est procuré des situations intéressantes, notamment à 1-1. Ensuite on prend ce deuxième but qui est dommageable et qui nous coûte le match. »