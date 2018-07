SRFC : Il a ramené l'Europe, Lamouchi blindé par Rennes

Dans : Rennes, Mercato.

Au cours d’une saison particulièrement inattendue, le Stade Rennais a retrouvé le chemin de la Coupe d’Europe.

Ce mardi, pour la conférence de presse de reprise, Olivier Letang en a profité pour faire une annonce au sujet de son entraineur, qui était arrivé en urgence pour succéder à Christian Gourcuff, lors d’une crise automnale XXL fin 2017. Depuis, le club breton a remonté la pente et l’entraineur français va en subir les heureuses conséquences dans son contrat. « Le contrat de Sabri Lamouchi va être prolongé jusqu’en juin 2020, avec une année optionnelle en plus liée à des éléments contractuels », a fait savoir le président du Stade Rennais, qui va finaliser et officialiser cette opération dans la soirée, avant le départ de l’effectif en Autriche pour le stage de préparation.