SRFC : Grenier l'avoue, il n'a pas le niveau

Dans : Rennes.

Malgré la victoire salvatrice contre Toulouse le week-end dernier (3-2), le Stade Rennais traverse une période compliquée. Et ce n’est pas Clément Grenier qui dira le contraire...

Suite à une dernière saison fantastique, ponctuée par une victoire en Coupe de France et un joli parcours en Europa League, le club breton connaît un début d’exercice 2019-2020 délicat. Malgré un bon départ, avec trois victoires, le SRFC a ensuite sombré dans la crise en enchaînant dix matchs de rang sans la moindre victoire. Une série qui a donc pris fin contre Toulouse… en l'absence de Clément Grenier. Titularisé à huit reprises depuis le début de la saison, le milieu de terrain est actuellement écarté du groupe de Julien Stéphan. Mis de côté lors des deux dernières rencontres, le joueur de 28 ans est conscient de son faible niveau actuel. Par contre, l’ancien Lyonnais réfute l’idée selon laquelle il serait sanctionné pour un comportement inapproprié vis-à-vis de ses coéquipiers et du staff.

« C'est un choix sportif, comme l'a dit le coach. C'est vrai que je suis un peu moins bien, dans une passe un peu plus difficile. C'est un choix, il faut l'accepter. C'est le sport de haut niveau. J'ai du caractère, effectivement, mais je m'entends très bien avec tout le monde. Je suis dans un bon état d'esprit. Par moments, ça fait aussi du bien d'être piqué, titillé. Je l'ai pris un peu comme ça. Parfois, on a peut-être tendance à se reposer sur nos acquis. C'est sûrement un mal pour un bien. Je suis à fond au quotidien avec tout le monde pour essayer d'être le plus performant possible. Je me prépare bien pour retrouver l'équipe le plus vite possible et apporter mes qualités », a avoué, sur RMC, Grenier, qui espère désormais faire partie du groupe rennais pour le déplacement à Nîmes samedi soir, avec l’objectif final de regagner sa place le plus rapidement possible.