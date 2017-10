SRFC : Gourcuff craque après 8 minutes en conf

Dans : Rennes, Ligue 1.

Avant le derby face à Guingamp, la tension monte sérieusement à Rennes. Christian Gourcuff, mis sur le grill par des résultats décevants, un fond de jeu inexistant et des tensions avec les supporters et les journalistes, n’a tenu que huit minutes en conférence de presse ce jeudi. Après avoir brièvement évoqué les blessés et le match à Guingamp, l’entraineur breton a quitté la salle en pleine question posée par un journaliste. Une manière de démontrer que les nombreuses rumeurs sur son éventuel limogeage en cas de revers dans le derby ont mis le coach rennais sur les nerfs, malgré le soutien de son effectif.