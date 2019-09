SRFC : Épatant contre l'OM, Camavinga explique sa réussite

Dans : Rennes, Ligue 1, OM.

Eduardo Camavinga, milieu de Rennes, après le match nul contre l’OM (1-1) : « Homme du match ? Je suis content. Le nul ? Certes, on est déçus, mais c’est toujours un point de pris au Vélodrome. Ouvrir le score et se faire égaliser derrière, ça fait toujours mal. Un vieux briscard à 16 ans ? J’ai toujours été comme ça. J’ai souvent été surclassé dans ma carrière. Du coup, ça ne me fait pas peur de jouer avec des joueurs plus grands que moi », a-t-il déclaré sur Canal+.