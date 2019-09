SRFC : Ben Arfa sort du silence pour Camavinga

Dans : Rennes, Ligue 1.

Révélation de ce début de saison, Eduardo Camavinga s’est fait connaître lors de la victoire du Stade Rennais face au PSG (2-1) au mois d'août.

S’il avait déjà débuté en Ligue 1 en fin de saison dernière, le jeune milieu de terrain a épaté tout le monde avec un récital complet face au champion de France, du haut de ses 16 ans. Une surprise pour beaucoup, mais pas pour Hatem Ben Arfa, qui a vu le gamin débarquer la saison passée et a tout de suite été bluffé par son talent, ses capacités physiques, sa qualité de passe, sa vision du jeu et sa maitrise.

« On se disait 'wow'. Il était incroyable. Techniquement et physiquement, c'est un monstre. Il fait tout parfaitement. Pour moi, c'est par définition le milieu de terrain moderne. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire, poursuit-il. Il peut défendre, tacler, conserver le ballon, créer, marquer, faire la passe décisive. Il est puissant, mais doué techniquement du pied gauche. Il est intelligent et élégant », a décrypté l’ancien meneur de jeu du Stade Rennais, qui voit donc très loin pour Eduardo Camavinga. Il n’est pas le seul, puisque de nombreux clubs européens tapent déjà à la porte du club breton.