SRFC : Ben Arfa mis au régime pendant les fêtes ? Rothen se lâche

Dans : Rennes, Ligue 1.

Transformé depuis le changement d’entraineur à Rennes, Hatem Ben Arfa n’est plus un problème pour le club breton. Il est en revanche une solution à chaque match, avec des actions souvent décisives, et surtout un chemin préférentiel pour le schéma de jeu de la formation de Julien Stéphan. De quoi répondre aux critiques sur son état de forme, alors que l’ancien lyonnais et marseillais est loin d’être aussi fluet qu’à ses débuts. Son passage au Paris SG avec quasiment un an et demi sans jouer a forcément déteint sur son physique, mais ce n’est pas un problème selon Jérôme Rothen, pour qui le talent fait encore et toujours la différence. Et surtout, si Hatem Ben Arfa a pris du volume ces derniers temps, ce n’est pas en raison d’un éventuel problème d’alimentation selon l’ancien joueur du PSG.

« Ben Arfa il est libéré et il fait taire ses détracteurs qui le trouvaient un peu gras il y a une semaine. Comme quoi c’est dans la tête, Hatem a toujours été comme cela après ce n’est pas un modèle de constance et de régularité, on le sait. Franchement, je ne pense pas qu’il soit le joueur le plus à surveiller pendant les fêtes, je n’ai aucun doute sur son hygiène de vie de ce côté-là. En revanche, il y a d’autres joueurs où tu peux être un peu plus inquiet », a assuré le consultant de RMC, persuadé que le Stade Rennais retrouvera un Hatem Ben Arfa toujours aussi en forme après la trêve hivernale. Les « Rouges et Noirs » comptent dessus pour redresser la barre en championnat et aller le plus loin possible en Coupe d’Europe.