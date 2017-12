SRFC : 10 ME pour cette vente inattendue au mercato ?

Dans : Rennes, Mercato.

Arrivé il y a un an, Firmin Mubele avait la lourde tâche d’essayer de remplacer Ousmane Dembélé, parti un peu plus tôt pour rejoindre le Borussia Dortmund.

L’attaquant profitait d’une CAN réussie pour boucler un transfert à environ 2 ME en provenance d’Al-Ahli. Depuis, l'international congolais alterne clairement le bon et le moins bon, avec notamment une certaine maladresse dans la finition malgré des qualités de vitesse et d’explosivité qui lui permettent de faire des différences. Souvent utilisé par Sabri Lamouchi, Mubele pourrait néanmoins faire les frais du retour de blessure d’Ismaïla Sarr, de l’indispensable Wahbi Khazri, et du recrutement d’un nouvel attaquant. Avec ses cinq buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, et notamment celui contre le PSG récemment, l’attaquant de 23 ans est entré dans le viseur de plusieurs clubs anglais, qui pourraient permettre à Rennes de faire une très belle plus-value.

Ainsi, The Guardian annonce que quatre clubs de Premier League se sont renseignés à son sujet. Il s’agit de Newcastle, West Bromwich Albion, Swansea et Bournemouth. Les Magpies seraient les plus tentés par cette opération qui pourrait dépasser la barre des 10 ME selon le quotidien britannique. Si une telle offre devait se confirmer, étant donné l’opération financière réalisée, il n’est pas certain que les nouveaux dirigeants retiendront Mubele, à condition bien évidemment que le Stade Rennais recrute rapidement un attaquant supplémentaire pour ne pas laisser Sabri Lamouchi avec une attaque dépeuplée.