SFRC : Mitroglou, Njie, Ocampos… L’OM fait trembler Lamouchi

Dans : Rennes, OM, Ligue 1.

Peu gâté par le calendrier en ce début d’année, le Stade Rennais va retrouver l’Olympique de Marseille samedi (17h) en championnat.

Il s’agit déjà de la troisième confrontation de la saison entre les deux équipes. Au match aller, les Rouge et Noir étaient venus s’imposer au Vélodrome (1-3) lors de la 5e journée. Avant d’éliminer les Marseillais en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue (2-2, 4 t.a.b. 3) le mois dernier. Pas de quoi rassurer l’entraîneur rennais Sabri Lamouchi qui craint particulièrement l’attaque de l’OM.

« Je ne sais pas si c’est un avantage psychologique mais ce qui est certain c’est que Marseille va vouloir remettre les pendules à l’heure et prendre les trois points, a prévenu le successeur de Christian Gourcuff. Ils voudront montrer qu’ils sont supérieurs et qu’ils méritent autre chose que de perdre face au Stade Rennais. La priorité pour nous est d’avoir une discipline tactique. »

« Bien défendre avant d’attaquer »

« Il nous faudra être en bloc et laisser peu d’espaces à l’adversaire, a insisté Lamouchi. Face à des atouts offensifs comme Konstantinos Mitroglou, Valère Germain, Dimitri Payet, Florian Thauvin, Morgan Sanson, Lucas Ocampos et Clinton Njie, avant d’attaquer, il va falloir très bien défendre. Il faudra ensuite saisir les opportunités. » Visiblement, Rennes a prévu de jouer le contre au Roazhon Park.