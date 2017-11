Rennes : Stage et huis clos, Lamouchi change d'avis sur la préparation secrète

Dans : Rennes, Ligue 1, FC Nantes.

Après un premier match sur le banc du Stade Rennais, qui s'est soldé par une défaite à Strasbourg, Sabri Lamouchi sait que la réception du FC Nantes, samedi prochain à 17h, est un choc qui va peser lourd pour la suite de sa carrière en Bretagne. Car pour les supporters rennais, une défaite face à Nantes est ce qu'il peut arriver de pire au Roazhon Park.

Alors, afin de préparer sereinement et efficacement ce Rennes-Nantes, le club breton a décidé de se mettre au vert du côté de Dinard jusqu'à jeudi. Et en plus, la totalité des séances d'entraînement jusqu'au match de samedi devait se dérouler à huis-clos, une demande de Sabri Lamouchi pour travailler tranquillement. Mais finalement, une heure après avoir annoncé dans un communiqué ce choix de rester à l'abris des regards, le Stade Rennais a indiqué que la séance de mercredi à 10h était ouverte au public avec une séance de dédicaces.