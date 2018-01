Rennes : Letang trop radin pour s'offrir Prijovic ?

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1.

Comme annoncé la semaine dernière, Rennes, qui a fait du recrutement d’un attaquant sa priorité estivale, a ciblé Aleksandar Prijovic. Visiblement, ce dossier avance vite et bien pour le club breton puisque RMC Sport annonce qu’un accord de principe aurait été trouvé entre le Stade Rennais et l’attaquant du PAOK Salonique.

Problème (de taille) : Rennes et le club grec ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde. En effet, Olivier Letang est prêt à poser 3ME sur la table tandis que le PAOK réclame 5ME pour l’attaquant serbe. Pour l’heure, Rennes n’a pas transmis de deuxième proposition. En effet, le club « explore d’autres pistes, moins onéreuses », tout cela dans le but de jouer la montre et de pouvoir renégocier le prix de Prijovic dans les jours à venir.