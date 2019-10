Rennes : Létang et Armand suspendus quatre matchs !

Dans : Rennes, Ligue 1.

La Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a eu la main lourde concernant le Stade Rennais ce mercredi soir. En effet le gendarme du foot pro a infligé quatre matches de suspension à Olivier Létang et quatre dont deux avec sursis à Sylvain Armand. Le président du club breton et son coordinateur sportif sont punis officiellement suite à leur comportement lors du fameux match Brest-Rennes avec un but accordé puis refusé aux joueurs rennais consécutivement à un grand moment de flottement sur la pelouse de Francis Le-Blé. Le Stade Rennais avait déposé des réserves techniques, affirmant que Clément Turpin avait cédé à la vindicte brestoise, mais cette demande a été repoussée. A noter que Grégory Lorenzi, le directeur sportif de Brest a pris lui aussi quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, pour les incidents lors du même match.