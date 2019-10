Rennes : Julien Stéphan confirmé, ce n’est pas bon signe

Dans : Rennes, Ligue 1.

En pleine crise de résultats, le Stade Rennais s’enfonce en Ligue 1 et ne décolle pas en Europa League, à l'image de sa défaite folklorique face à Cluj ce jeudi soir (0-1).

Forcément, les regards se tournent vers l’entraineur Julien Stéphan, qui a offert la Coupe de France à son club au printemps dernier, mais ne semble plus trouver le moyen de retrouver le chemin de la victoire. Malgré le soutien du public, le fils de Guy Stéphan pourrait bien finir par prendre la porte vue la tendance actuelle. Ce n’est pas encore le moment, a fait savoir le président Olivier Letang, persuadé que les points vont bien finir par tomber, et qui a tenu à soutenir son coach publiquement.

« Non il n'y a pas de réflexion sur l'avenir de Julien Stéphan. Je reste sur ma position et quel que soit le résultat de dimanche contre Toulouse: on avance ensemble, on travaille ensemble et c'est ensemble qu'on réussira », a prévenu le dirigeant du Stade Rennais, qui sait bien que le simple fait de parler d’un possible changement d’entraineur a parfois le don d’enclencher les choses. En tout cas, la pression sera de tout de même maximale face à Toulouse ce dimanche.