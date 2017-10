Rennes : Gourcuff corrige le tir après sa charge sur Twitter et les chômeurs

Dans : Rennes, Ligue 1.

Tandis que le principal groupe des supporters du Stade Rennais réclame depuis jeudi sa démission, Christian Gourcuff a lui répondu à une polémique... datant d'une semaine. En effet, l'entraîneur du club breton avait fait tousser les réseaux sociaux en affirmant dans une interview qu'il ne tenait pas réellement compte des avis sur Twitter, comparant certains utilisateurs de cet outil de communication à des « chômeurs » n'ayant rien d'autre à faire que de critiquer.

Alors que l'affaire se tassait, et que ce sont surtout les résultats de Rennes, battu samedi dernier par Caen, qui préoccupent désormais tout le monde, Christian Gourcuff a mis le choses au point ce week-end. « Christian Gourcuff tient à préciser sa critique à l’égard des réseaux sociaux concernait précisément le « mode de défense » d’Ismaïla Sarr et la volonté assumée du club d’aborder la blessure de son joueur et ses conséquences d’une autre manière que par la voix de twitter. Au regard des suites de l’affaire, il faut croire que la voie choisie par le Stade Rennais FC n’était pas si mauvaise même si le préjudice lié à la blessure d’Ismaïla Sarr reste indiscutable. Si Christian Gourcuff assume parfaitement sa méfiance et son aversion vis-à-vis des réseaux sociaux dans leur ensemble, il affirme que « considérer qu’il a fait un amalgame entre twittos et chômeurs est une manipulation grossière », a indiqué le Stade Rennais.