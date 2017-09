Rennes : Gnagnon a été bluffé par Lacazette et Zlatan en L1

Dans : Rennes, OL, PSG, Ligue 1.

Jeune espoir encore inconnu du grand public il y a un an et demi, Joris Gnagnon est désormais indiscutable à Rennes.

Considéré comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs en Europe, le Franco-Ivoirien de 20 ans s’est exprimé au sujet des attaquants les plus impressionnants qu’il a eu l’occasion de croiser en Ligue 1. Dans les colonnes de France Football, le natif de Bondy n’a pas hésité à citer Alexandre Lacazette et Zlatan Ibrahimovic.

« Qui m'a le plus impressionné ? Lacazette ! Ce mec est talentueux. Mais à mes débuts, j'avais joué l'un de mes premiers matches au Parc des Princes, et donc face à Ibrahimovic. Je connaissais déjà sa carcasse, mais l'homme sur le terrain m'a impressionné : physiquement, techniquement, mentalement. Il a faim, est capable de faire de très belles choses. En plus, ce soir-là, je crois qu'il nous met deux buts, dont une frappe du pied gauche sous la barre... » a confié le défenseur central breton, qui a pourtant croisés d'autres gros clients en Ligue 1 comme Edinson Cavani, Radamel Falcao ou Mario Balotelli.