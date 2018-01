Rennes : Face au PSG, on ne change pas une tactique qui perd

Dans : Rennes, PSG, Coupe, Coupe de France.

Battu à domicile par le Paris Saint-Germain (1-4) le mois dernier en championnat, le Stade Rennais va retrouver les Parisiens dimanche soir.

Cette fois, les deux équipes s’affronteront en 32es de finale de Coupe de France dans un contexte différent. Juste après la trêve, les hommes d’Unai Emery ne seront sûrement pas au meilleur de leur forme. Conscient de ce paramètre, l’entraîneur breton Sabri Lamouchi a bien l’intention de faire chuter le triple tenant du titre.

« Les séries sont faites pour s’arrêter, a annoncé l’ancien milieu de terrain. Il faut reconnaître que ce sera difficile. Le seul avantage qu’on ait, c’est de les avoir joués il y a moins d’un mois. C’est un autre contexte avec une nouvelle série de matchs qui va s’enchaîner et la même volonté de ne pas leur faire de cadeaux, d’essayer de les gêner dans leur première relance… » Une stratégie qui n’avait pourtant pas fonctionné le 16 décembre dernier, lorsque Neymar avait rapidement ouvert le score.

« Les ennuyer un peu plus »

« C’est difficile de tirer des enseignements à partir du moment où vous avez un plan qui, au bout de trois minutes, n’est plus d’actualité, s’est défendu Lamouchi. Malgré tout, mes joueurs sont revenus dans la partie avec de meilleures intentions. A 2-1, nous avions l’opportunité avec Wahbi Khazri de les faire douter un peu plus. L’expulsion de Benjamin André a fait "que". Il n’y a rien à dire ni à redire sur la supériorité parisienne, si ce n’est que j’aimerais qu’on les ennuie un peu plus. » A noter que Rennes enregistre le retour de blessure de l’attaquant Ismaïla Sarr, absent depuis trois mois.