Rennes débute de sa grande lessive

Dans : Rennes.

Par Nathan Hanini

Le Stade Rennais doit se relever. Après une saison moribonde en Ligue 1, les Bretons vont profiter de l’été et du mercato pour relancer un cycle. Le nouveau directeur sportif du club, Loïc Désiré a pris la parole. Le grand ménage va débuter.

Première prise de parole pour Loïc Désiré, le nouveau directeur sportif du Stade Rennais. Le Français de 49 ans aura fort à faire cet été du côté de la Bretagne. Avec un effectif surchargé et une saison précédente ratée, le Stade Rennais veut se relancer. Dans des propos retranscrits par Ouest France, le DS a fixé l’objectif de réduire de moitié l’effectif et confirme la bonne entente entre lui et le président et son entraîneur : « C’est fluide. On a commencé les réunions très tôt. Même en vacances, j’ai échangé régulièrement avec le coach sur les profils de joueurs, la constitution du groupe de reprise. Et j’échange tous les jours avec le président. On est sur la même longueur d’onde sur ce que l’on doit faire », explique-t-il.

Un effectif de 22 à 24 joueurs

🔴⚫ Le directeur sportif Loïc Désiré indique que 4 recrues sont attendues cet été au Stade Rennais : deux latéraux pour remplacer Assignon et Truffert, un avant-centre pour anticiper un départ de Kalimuendo et un attaquant de côté supplémentaire. #RMercato https://t.co/Xio4YCgqN1 — ROUGEmémoire 🔴⚫ (@ROUGEmemoire) June 24, 2025

Dans la suite de sa prise de parole, Loïc Désiré détaille le nombre de joueurs que Rennes doit posséder sous contrat la saison prochaine, avec un objectif bien précis. « La situation était très claire quand j’ai rencontré le propriétaire et le président. Cela n’arrive pas souvent dans le football une situation comme celle-ci, très peu de clubs l’ont vécu. Mais je viens avec beaucoup de motivation, d’envie et de montrer qu’on va bâtir un groupe restreint et compétitif pour se rapprocher de la Coupe d’Europe et des ambitions du Stade Rennais. Aujourd’hui il reste à peu près quarante joueurs sous contrat, on finira à 22 ou 24 », détaille-t-il. Le Stade Rennais a déjà officialisé le départ d’Albert Gronbaek ce lundi. D’autres seront à prévoir dans les prochains jours pour un coup de balai qui s'annonce spectaculaire et laissera de la place à l'arrivée de nouveaux joueurs par la suite.