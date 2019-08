Dans : Rennes, Ligue 1, PSG.

A seulement 16 ans, Eduardo Camavinga a ébloui de son talent la rencontre de ce dimanche soir entre Rennes et le PSG. Le milieu de terrain a tout d’abord enchainé les passes pour permettre à son équipe de conserver le ballon, avant de monter en puissance, et se projeter vers l’avant. Et quand son équipe en a eu besoin, il a même réalisé la passe décisive victorieuse avec ce centre déposé sur la tête de Del Castillo. Une prestation épatante pour le joueur angolais qui a tenu tout le match sans sourciller, et a logiquement provoqué les louanges des consultants après la rencontre. il faut dire que le jeune professionnel semble promis à un énorme avenir s'il continue sur sa lancée, lui qui avait déjà épaté tout le monde à l'occasion de la première journée à Montpellier.

Vous faisiez quoi à 16 ans vous ? Camavinga lui il roule sur le PSG en prime-time sur Canal+ à 21h. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) 18 août 2019

A seulement seize ans et en exagérant à peine, Eduardo Camavinga est le portrait-robot du joueur qu’il manque au milieu de terrain du Paris Saint-Germain depuis la saison dernière! 😱😱😱 #SRFCPSG — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 18 août 2019