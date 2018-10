Rennes : Ben Arfa se fait détruire par Riolo après son gros match à l'ASSE

Dans : Rennes, Ligue 1, ASSE.

Titulaire à Saint-Etienne ce dimanche, Hatem Ben Arfa a montré qu’il n’avait pas perdu grand-chose de son talent, même s’il est encore loin d’être au top physiquement.

Par quelques fulgurances, il a parfois mis toute l’équipe des Verts dans sa poche, dans des séances de solistes comme on n’en voit plus en Ligue 1. Cela a failli payer avec un arrêt réflexe de Ruffier en première période, et un pénalty provoqué mais manqué en seconde période. Cet échec empêche ainsi son équipe de repartir avec une éventuelle victoire du Chaudron, et a visiblement agacé Daniel Riolo, sans pitié avec le natif de Clamart.

« Ce pénalty, c’est un massacre. Pour moi, ce n’est pas normal. Au niveau professionnel, il faut au moins cadrer. Il ne faut pas faire ça. S’il marque, tu gagnes à l’extérieur 1-2. Il donne l’impression d’être sur le retour, il obtient le péno, mais il doit le mettre. Cette victoire de Rennes aurait pu marquer un virage pour le club et pour Ben Arfa », a déploré le consultant de RMC, qui sait que ce pénalty manqué fait forcément débat. Car l’ancien lyonnais et marseillais était visiblement à bout de souffle au moment de s’élancer, et est sorti quelques minutes plus tard en raison de crampes.