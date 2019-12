Officiel : Rennes prolonge Benjamin Bourigeaud

Dans : Rennes.

Elément clé des dernières saisons du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud a prolongé de deux saisons avec le club breton. Ce dernier l’a annoncé ce mardi, l’ancien du RC Lens sera désormais sous contrat jusqu’en juin 2023. « Depuis son arrivée, Benjamin ne cesse de progresser et se révèle être un acteur important des succès que nous obtenons. Avec cette prolongation, nous montrons que le club attache de l’importance à construire un effectif qui s’inscrive dans la durée et que nous voulons continuer à grandir et remporter de nombreux succès », a fait savoir Olivier Letang, le président du club rennais.