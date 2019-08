Officiel : Bensebaini quitte Rennes pour M'Gladbach !

Dans : Rennes, Mercato, Bundesliga.

Le Stade Rennais a officialisé ce mercredi matin le transfert du défenseur international algérien Ramy Bensebaini au Borussia Mönchengladbach. Le Fennec a signé jusqu'en 2023 avec la formation allemande.

« Le Stade Rennais F.C. et le club allemand du Borussia Mönchengladbach ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l’international algérien Ramy Bensebaini. Arrivé en juillet 2016, Ramy a honoré à 98 reprises le maillot du Stade Rennais F.C. et a inscrit trois buts. Le club remercie Ramy Bensebaini pour son investissement, son professionnalisme, son état d’esprit irréprochable et lui souhaite le meilleur pour la suite », indique le club breton, qui n’en dit pas plus sur le montant de l’opération.