Nantes : Domenech colle bon tacle aux critiques

Dans : Rennes.

Le FC Nantes a ramené un bon nul de Montpellier (1-1), cela permet à Raymond Domenech de continuer à travailler sereinement et sans se prendre la tête avec ceux qui l'attaquent.

Après avoir pris un point contre une solide formation de Rennes pour son premier match sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech a réussi la même opération samedi soir à Montpellier, une autre équipe dure à manoeuvrer. De quoi calmer ceux qui annonçaient un naufrage des Canaris sous les ordres de l’ancien sélectionneur national. Sous le feu permanent des critiques, sa sortie sur Maradona ayant remis de l’huile sur le feu cette semaine, Raymond Domenech reste lui totalement serein et zen. Se confiant sur Canal+, l’homme de Knysna se dit imperméable aux attaques à son encontre, préférant se focaliser totalement sur le FC Nantes. Domenech le sait, pour faire taire tout le monde, il lui suffira de mener à bien la mission de six mois que Waldemar Kita lui a confiée.

En attendant, Raymond Domenech n’est pas agacé par ces critiques. « Si j’ai des coups à prendre ? La passion est plus forte que tout, je l’ai dit, je l’ai écrit sur le site de l’UNECATEF. Si on part sur la peur, on ne fait plus rien dans la vie. L’envie de faire quelques choses où on se sent bien, je vous assure que je me sens bien avec cette équipe, à l’entraînement et sur le terrain, voilà. J’entends les critiques, mais je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis dans la construction de ce club, de cette équipe dans cette envie de faire quelque chose de bien avec ce groupe qui est très sain et qui a le désir de travailler. Je vis en immersion à la Jonelière, et avec une sérénité totale et l’envie que ça marche. On doit pouvoir retrouver l’identité du FC Nantes », a confié, sur la chaîne cryptée, l’entraîneur nantais.