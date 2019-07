Mercato : Rennes dément fermement l'accord avec Koscielny

Dans : Rennes, Mercato, Premier League.

Interrogé ce lundi après-midi lors de la conférence de presse de présentation de Romain Salin et Jérémy Morel, Olivier Létang a fermement démenti la venue de Laurent Koscielny au Stade Rennais, alors que certains médias annonçaient un accord déjà trouvé avec le défenseur français d'Arsenal. Et le dirigeant du club breton de faire un point très précis sur le cas Laurent Koscielny, en affirmant que le dossier était classé depuis un peu plus d'un mois.

« Même mon fils m’a appelé pour me dire que Laurent Koscielny allait venir à Rennes (sourire) Pour être clair, à la mi-juin quand on a vu qu’il se disait que le joueur pouvait quitter Arsenal, nous avons directement contacté le club que nous avons affronté deux fois la saison passée en Europa League et pour lequel nous avons le plus grand respect. Et Arsenal nous a dit qu'il n'était pas question que Laurent Koscielny parte cet été et qu’une prolongation était même envisagée. Nous avons donc stoppé aussitôt sur ce dossier et nous n’avons pas eu d’autre contact avec Arsenal depuis cette date, nous respectons leur choix et il n’y a donc aucun accord avec Laurent Koscielny », a précisé Olivier Létang, histoire de calmer les rumeurs sur cette piste qui était forcément excitante pour les supporters du Stade Rennais.