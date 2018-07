Mercato : Rennes craque et met 10 ME sur un international suisse

Dans : Rennes, Mercato.

Huitième de finaliste de la Coupe du monde, la Suisse a forcément vu quelques-uns de ses joueurs se faire remarquer en Russie.

C’est le cas d’un attaquant confirmé, qui n’a pourtant pas forcément beaucoup pesé, mais a de toute évidence tapé dans l’œil des recruteurs rennais. Le club breton, qui cherche un attaquant, notamment en cas d’échec dans la venue définitive de Wahbi Khazri, a ainsi mis 10 ME sur la table pour recruter Haris Seferovic, annonce Ouest-France.

Le buteur d’origine bosnienne de 26 ans évolue actuellement au Benfica Lisbonne, et l’accord est loin d’être trouvé puisque le club portugais demande 15 ME ainsi que des bonus éventuels, pour lâcher le joueur suisse. Une preuve que le Stade Rennais cherche toujours des joueurs offensifs, alors qu’il possède déjà Ismaïla Sarr, Diafra Sakho, et a recruté Jordan Siebatcheu ainsi que Romain Del Castillo au mois de juin.