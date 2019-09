EL : Une histoire de penalties, Rennes accroché par le Celtic

Dans : Rennes, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Roazhon Park.

Stade Rennais - Celtic Glasgow : 1-1.

Buts : Niang (38e sp) pour le Stade Rennais ; Christie (59e sp) pour le Celtic Glasgow.

Expulsion : Bayo (92e) pour le Celtic Glasgow.

Pour son entrée en lice en Europa League, le Stade Rennais a buté sur le Celtic Glasgow (1-1).

Une saison après son joli parcours en Coupe d’Europe, le SRFC remettait le couvert en ce début d’exercice 2019-2020. Et plutôt de bonne manière puisqu’après un début de match à leur avantage, les Rennais ouvraient le score sur un penalty obtenu et transformé par Niang (1-0 à la 38e). Mais au retour des vestiaires, tout était à refaire, vu que Christie égalisait sur… penalty (1-1 à la 59e), suite à une faute de Da Silva dans la surface.

Équilibrée, la fin de match n’aboutissait finalement à aucun autre but (1-1), malgré un penalty oublié pour Rennes (80e), et même si la partie se terminait à 10 contre 10, à cause de la sortie sur blessure de Da Silva (90e) et de l’expulsion de Bayo (92e). Avec ce résultat nul, le club breton se classe deux points derrière Cluj, étonnant vainqueur de la Lazio (2-1).