Zidane au PSG, cinq mois qui peuvent tout changer

Tandis que Didier Deschamps pourrait rester jusqu'en 2026, Zinedine Zidane ne restera pas des siècles avant de retrouver un poste d'entraîneur. Mais les pistes sont rares pour Zizou.

Libre depuis son départ du Real Madrid le 27 mai 2021, après une saison très compliquée, Zinedine Zidane reste dans l’ombre, même si ce n’est pas toujours simple. Au printemps dernier, alors qu’il était devenu évident que Mauricio Pochettino allait être viré du Paris Saint-Germain, le nom de Zizou avait été évoqué, puis avait même été annoncé par différents médias dans un véritable déluge de rumeurs délirantes. Au final, Nasser Al-Khelaifi avait nié avoir voulu recruter la légende du football français, le patron du PSG expliquant que Christophe Galtier avait toujours été le premier choix des dirigeants qataris sans que l’on sache si cela était réel ou pas. Pour de nombreux observateurs, si Zinedine Zidane a refusé les champions de France, c’est parce qu’il pensait pouvoir reprendre l’équipe de France après le Mondial 2022 au Qatar. Oui, mais voilà, rien ne s’est passé comme prévu pour l’instant, et le vent a tourné du côté du champion du monde 1998.

Zidane au PSG en 2023-2024 ?

Christophe Galtier nommé nouvel entraîneur du @PSG_inside



Le technicien français s’est engagé sur un contrat de deux saisons, jusqu’au 30 juin 2024. ❤️💙https://t.co/Ochvsfo7IQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Car désormais, tout laisse penser que Didier Deschamps va rester au moins jusqu’à l’Euro 2024 sur le banc de l’équipe de France, et même pourquoi pas jusqu’au Mondial 2026, fermant la porte à son ancien coéquipier de l’équipe de France avec qui il ne serait plus réellement en bons termes. A 50 ans, Zinedine Zidane va donc probablement devoir faire un choix concernant son avenir, sachant qu’il avait récemment confié au quotidien sportif que devenir sélectionneur de l’équipe de Franche était son rêve. À l’heure qu’il est, les pistes sont extrêmement rares pour Zizou, dans la mesure où ce dernier n’a jamais fait n’importe quoi dans sa carrière. Et Le Parisien affirme que même si le PSG ne cherche pas d’entraîneur, pour l’instant, les performances en Ligue des champions peuvent tout changer pour Christophe Galtier.

Actuellement, deux clubs pourraient éventuellement être sur les tablettes de Zinedine Zidane et ce sont deux équipes où le joueur Zidane a évolué : la Juventus et le Real Madrid. Le club de Turin vit une véritable révolution puisque tout le board a été viré, et Massimiliano Allegri pourrait sauter en fin de saison, tandis que des rumeurs envoient Carlo Ancelotti sur le banc de l'équipe du Brésil, même si le technicien italien a démenti. Alors, le Paris Saint-Germain constitue toujours une possibilité sérieuse, puisque les dirigeants qataris n'ont aucun scrupule à licencier un entraîneur quand les résultats ne sont pas à la hauteur. « Cet été, toujours avec les Bleus en toile de fond, il avait regardé passer le train PSG, dont le banc est désormais occupé par un Christophe Galtier qui a su séduire son monde, mais qui sera forcément jugé à l’aune de ses résultats en Ligue des champions dans le premier semestre 2023 », annonce le média francilien, qui pense clairement que si Paris se rate en Europe, alors le fusible Galtier pourrait sauter au profit de Zinedine Zidane. On a tellement vu de choses dingues dans le football que ce n'est pas impossible.