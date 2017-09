Un Français de 14 ans affole les grands d'Europe, mais pas le PSG

Dans : PSG, SMC, Mercato.

Nommé directeur sportif du centre de formation au Paris Saint-Germain, Luis Fernandez a pu voir une pépite en action.

C’était ce mercredi à l’occasion d’un match amical entre les U17 parisiens et ceux du SM Caen (5-2). Côté normand, un entrant s’est montré à son avantage malgré ses 14 ans. Il s’agit de l’attaquant Elye Wahi, auteur des deux buts de son équipe et parti pour réaliser une saison aussi impressionnante que la précédente, lorsqu’il avait inscrit 89 réalisations ! Autant dire que le jeune Caennais ne passe pas inaperçu, lui qui a la particularité de suivre les traces d’un certain N’Golo Kanté, également passé par Suresnes avant de signer à Caen.

Après avoir dirigé les deux joueurs, Piotr Wojtyna, responsable des catégories de jeunes à Suresnes, les a comparés. « N'Golo était un énorme bosseur doté d'une grosse intelligence. Elye est un diamant brut qui doit progresser sur le plan mental, a-t-il commenté pour le quotidien Le Parisien. Ce môme a un don, j'espère seulement qu'il ne le gâchera pas car le chemin est long. » Une route qui le mènera peut-être vers l’Angleterre où de nombreuses formations (Liverpool, Tottenham, Southampton, Manchester City et Manchester United) le suivent déjà.

Le PSG n'est pas intéressé

« Elye est un joueur très intéressant, a décrit le recruteur d’un grand d’Europe. C'est un attaquant puissant (1,78m et 72 kg), technique, rapide et agile. Il a le sens du but même si je le trouve encore un peu trop individualiste. » A noter que le Français également observé par la Juventus Turin n’est pas autorisé à quitter l’Hexagone avant ses 16 ans. L’occasion pour un club local d’en profiter… En tout cas, le PSG de Luis Fernandez ne serait pas (encore ?) intéressé.