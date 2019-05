TV : Pierre Ménès ne se dégonfle pas face à un avocat

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

On l'a appris ce mercredi après-midi, un avocat parisien, chargé de défendre les intérêts du supporters rennais qui avait eu quelques soucis avec Neymar, a confirmé qu'une plainte avait été portée non pas contre la star brésilienne du PSG mais contre Pierre Ménès. L'individu en question, qui voulait faire un petit coup de buzz, s'était pris un crochet (virtuel) du consultant de Canal+ qui affirmait qu'il ne méritait pas mieux et que sa seule motivation était d'essayer de se faire de l'argent sur cette lamentable histoire.

Commentant, via Twitter, cette plainte dont il était l'objet, Pierre Ménès ne s'est pas privé de dire ce qu'il pensait de tout cela. « Quand je disais qu’il ne voulait que se faire du fric.Les joueurs du PSG ils portent pas plainte eux ? », fait remarquer Pierre Ménès, histoire de rappeler que dans une vidéo filmée par un téléphone, on voit ce supporter traiter notamment, et sans que l'on sache pourquoi, Marco Verratti de « raciste ». Pour l'instant, du côté du Paris Saint-Germain c'est silence radio, le club de la capitale étant désormais dans l'attente de la commission de discipline de la FFF concernant une éventuelle sanction contre Neymar suite à son geste.