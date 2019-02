TV : Le PSG plaide non-coupable et charge Facebook

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

RMC ayant menacé de porter l'affaire en justice, le Paris Saint-Germain a communiqué ce mercredi après-midi concernant la diffusion en direct, sur sa page officielle Facebook, du match que le PSG jouait mardi soir contre Mancheste United à Old Trafford. Et le club de la capitale a tenu à se dédouaner dans cette histoire, mettant en cause un dysfonctionnement propre au réseau social créé par Mark Zuckerberg et confirmant que cette diffusion n'était à la base disponible que pour le Brésil, Facebook étant détenteur des droits de diffusion de la Ligue des champions dans ce pays.

« Suite à un problème de géolocalisation, le match de Ligue des Champions Manchester United - Paris Saint-Germain a été hier soir accessible à une audience globale pendant un laps de temps réduit depuis la page Facebook du Club parisien. Les équipes de Facebook travaillent à faire toute la lumière sur le déroulement des faits afin que cela ne se reproduise plus. A la demande de Facebook, détenteur des droits pour la Ligue des Champions sur le territoire brésilien et après autorisation de l’UEFA, le Club parisien a accepté de faire un « cross-post » du player de la page d’Esporte Interativo sur la page Paris Saint-Germain, comme il l’avait fait lors du match Paris Saint-Germain – Liverpool le 28 novembre dernier. Ce système de « Cross-Post » mis en place par Facebook consiste à partager le player d’une page, ici celui d’Esporte Interativo, à une autre page, celle du Paris Saint-Germain, tout en conservant la géolocalisation originale. Cette géolocalisation aurait du limiter l’audience au seul territoire brésilien. Cela n’a malheureusement pas été le cas puisque le contenu a été accessible sur la page globale du Club parisien. Aussitôt le problème identifié, le Paris Saint-Germain a décidé de supprimer immédiatement le lien en cause », indique le Paris SG.