TV : Canal+ propose de faire taire Stéphane Guy pour PSG-OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Que ce soit sur Canal+, RMC ou Beinsports, chaque soir de match donne lieu à un déferlement de messages sur Twitter où chacun se plaint des commentaires. Mardi soir, Jérôme Rothen et son acolyte n'ont pas échappé aux critiques après quelques propos trop enthousiastes ou répétitifs lors du match Juventus-Atlético. Et Stéphane Guy sait aussi que ses commentaires sur Canal+ agacent les fans de l'OM, qui le voient comme étant pro-PSG, et ceux du Paris Saint-Germain, qui le voient comme étant anti-PSG. Dimanche soir, à l'occasion du match vedette de la journée de Ligue 1, C+ a eu la bonne idée de proposer une alternative aux commentateurs de sa chaîne.

« A l’occasion de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, dimanche 17 mars 2019 à 21H, CANAL+ et France Bleu s’associent pour proposer une couverture originale et inédite pour suivre le « classico » en mode supporter via le mode expert de myCANAL. En plus de la rencontre ‘traditionnelle’ commentée par Stéphane Guy avec Habib Beye sur CANAL+, les fans les plus supporters peuvent accéder à un commentaire alternatif dans le mode expert de myCANAL. Deux antennes sont prévues avec le match commenté par l’antenne de France Bleu en région : Bruno Salomon commentateur et supporter du PSG depuis 2007 pour France Bleu Paris et Tony Selliez commentateur et supporter de l’OM depuis 1995 pour France Bleu Provence », explique Canal+, qui fait donc appel à des journalistes qui même s'ils sont supporters du PSG ou de l'OM, savent parfois balancer.