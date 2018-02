TFC-PSG : Une menace plane sur le dernier match du PSG avant Madrid !

Dans : PSG, Ligue 1, TFC.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain jouera à Toulouse son sixième match en deux semaines, et ce sera le dernier avant le déplacement à Madrid pour y défier Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Mais ce voyage pour défier le TFC pourrait être plus chaotique que prévu pour le PSG. En effet, les syndicats agricoles menacent ouvertement d'empêcher le bon déroulement de cette rencontre, non pas parce qu'ils ont des reproches à faire aux deux équipes, mais juste parce qu'ils savent que d'éventuels soucis sur cette rencontre auront un retentissement énorme.

Car si actuellement les agriculteurs manifestent contre un projet de découpage des secteurs dits défavorisés, l'écho qui en est fait n'est pas important en dehors de Toulouse, même si la ville a été totalement bloqué ce mercredi par des agriculteurs installés sur l'ensemble des grands axes. Alors, histoire de se faire entendre un peu plus, le ton est monté. « Je vous annonce l'apocalypse à Toulouse, si le ministre ne bouge pas. Et pourquoi pas au Stadium samedi. Rien ne nous arrêtera », a prévenu, sur France 3 Occitanie, un responsable syndical. De quoi évidemment laisser planer le risque d'un énorme blocus autour du Stadium avec les effets que cela pourrait avoir.